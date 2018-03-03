18 владельцев огнестрельного оружия в ЗКО привлекли к ответственности

На них был наложен штраф в размере 156 325 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В УВД города Уральск сообщили, что 16 лиц нарушили порядок приобретения и хранения и еще двое граждан порядок перерегистрации. Они сняли с учета свое оружие и должны были его сдать, однако делать этого владельцы не торопились. В результате пришлось выплачивать штраф. - Общая сумма штрафа за административное правонарушение составила 156 325 тенге, взыскать удалось лишь 144 300 тенге, - сообщили в УВД. Виктор МАКАРСКИЙ