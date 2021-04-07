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Социум

185 человек оштрафовали за ночь в Актобе

Административные протоколы составили за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 7 по 10 апреля в области проводится оперативно профилактическое мероприятие "Пешеход-Пассажир". Оно направлено на профилактику ДТП. – Особое внимание уделяется пешеходам, переходящим проезжую часть в неустановленных местах и водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов. Именно пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически
Арайлым Усербаева
185 человек оштрафовали за ночь в Актобе
Административные протоколы составили за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
185 человек оштрафовали за ночь в Актобе
185 человек оштрафовали за ночь в Актобе
По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 7 по 10 апреля в области проводится оперативно профилактическое мероприятие "Пешеход-Пассажир". Оно направлено на профилактику ДТП. – Особое внимание уделяется пешеходам, переходящим проезжую часть в неустановленных местах и водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов. Именно пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью, - сообщили в полиции. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с волонтёрами организовали рейдовые мероприятие направленное на оздоровление оперативной обстановки на территории города. – В ходе проведения мероприятия за ночь всего были привлечены 185 граждан к административной ответственности. Из них 24 пассажира были не пристёгнуты ремнями безопасности, 57 пешеходов переходили проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода. А также за выезд на встречную полосу движения привлечено 8 водителей, 21 водитель были привлечены за пользование телефонами, 4 водителя были привлечены за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, - сообщил командир батальона  Ермек Шуканов.
185 человек оштрафовали за ночь в Актобе
185 человек оштрафовали за ночь в Актобе
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