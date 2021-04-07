185 человек оштрафовали за ночь в Актобе

Административные протоколы составили за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 7 по 10 апреля в области проводится оперативно профилактическое мероприятие "Пешеход-Пассажир". Оно направлено на профилактику ДТП. – Особое внимание уделяется пешеходам, переходящим проезжую часть в неустановленных местах и водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов. Именно пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически