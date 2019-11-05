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Происшествия Социум

19 аварий произошло по вине пьяных водителей в ЗКО

В этих ДТП пострадали 21 человек и еще двое погибли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по вине пьяных водителей в Западно-Казахстанской области с начала этого года произошло 19 ДТП, в которых 21 человек получили ранения и еще двое погибли. - Так, накануне в 13.20 в поселке Бурлин сотрудниками взвода патрульной полиции ОП Бурлинского района остановлена автомашина Hyundai Sonata за рулем которого был пьяный водитель. Более того, он был лишен права управления транспортным средством на 3 года, - расс
Кристина Кобина
19 аварий произошло по вине пьяных водителей в ЗКО
В этих ДТП пострадали 21 человек и еще двое погибли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по вине пьяных водителей в Западно-Казахстанской области с начала этого года произошло 19 ДТП, в которых 21 человек получили ранения и еще двое погибли. - Так, накануне в 13.20 в поселке Бурлин сотрудниками взвода патрульной полиции ОП Бурлинского района остановлена автомашина Hyundai Sonata за рулем которого был пьяный водитель. Более того, он был лишен права управления транспортным средством на 3 года, - рассказали в ведомстве. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Стоит отметить, что 19 октября в Аксае произошло ДТП, где пьяный водитель, управляя автомашиной Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Лада-21114» . В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Лада-21114» скончались на месте происшествия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП пьяные

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