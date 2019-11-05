19 аварий произошло по вине пьяных водителей в ЗКО

В этих ДТП пострадали 21 человек и еще двое погибли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по вине пьяных водителей в Западно-Казахстанской области с начала этого года произошло 19 ДТП, в которых 21 человек получили ранения и еще двое погибли. - Так, накануне в 13.20 в поселке Бурлин сотрудниками взвода патрульной полиции ОП Бурлинского района остановлена автомашина Hyundai Sonata за рулем которого был пьяный водитель. Более того, он был лишен права управления транспортным средством на 3 года, - расс