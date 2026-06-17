В поселке Боралдай Алматинской области произошёл массовый случай пищевого отравления, передает Мой Город со ссылкой на Ак Жайык.

По данным медиков, 19 человек были экстренно госпитализированы после резкого ухудшения самочувствия.

Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли еду из одного заведения — Sushi Time, расположенного на рынке «Алатау». После инцидента кафе приостановило работу на период проверки.

На месте работают специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые провели проверку и взяли образцы готовых блюд, сырья и смывы с поверхностей для лабораторного анализа.

«Сотрудники ведомства провели оперативный осмотр заведения и отобрали пробы готовой продукции, сырья, а также смывы с поверхностей. Все материалы незамедлительно направлены на лабораторный анализ для установления точной причины и возбудителя инфекции», — сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, ситуация находится под контролем. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, результаты анализов будут объявлены позже.