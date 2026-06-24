19-летнего юношу насмерть ударило молнией в Актюбинской области

Тело 19-летнего юноши обнаружили 22 июня в степи в Мартукском районе недалеко от поселка Ақмоласай.

- По факту обнаружения тела 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током (удар молнией), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, 21 и 22 июня в регионе бушевала непогода. Сильный ветер вырывал деревья с корнем, со зданий летела облицовка, а в некоторых районах города пропало электричество.