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Социум

19-летнего юношу насмерть ударило молнией в Актюбинской области

Тело обнаружили в степи.
Арайлым Усербаева
19-летнего юношу насмерть ударило молнией в Актюбинской области
Фото: pixabay.com

Тело 19-летнего юноши обнаружили 22 июня в степи в Мартукском районе недалеко от поселка Ақмоласай.

- По факту обнаружения тела 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. По предварительным данным смерть наступила в результате поражения атмосферным током (удар молнией), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, 21 и 22 июня в регионе бушевала непогода. Сильный ветер вырывал деревья с корнем, со зданий летела облицовка, а в некоторых районах города пропало электричество. 

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