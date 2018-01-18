Иллюстративное фото с сайта shop-repair.ru 19-летняя девушка была доставлена в отделение травматологии Областной больницы 11 января в 7.15 минут. Как рассказали врачи, травму она получила поздней ночью, когда садилась на поезд на железнодорожной станции Сагиз - поскользнулась и упала. Одна нога попала на рельсы, после чего поезд резко тронулся. - Пациентка перенесла операцию по ампутации верхней части правого бедра. В настоящий момент состояние девушки стабильное, она в сознании, идет на поправку, чувствует себя хорошо, - рассказал заведующий отделом травматологии Бекен КУЛНИЯЗОВ.