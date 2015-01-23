Иллюстративное фото с сайта removka.clan.suСегодня, 23 января, в областном акимате прошел брифинг, на котором Мухамед АРЫСПАЕВ рассказал предварительную причину массового отравления учеников в школе-гимназии Каратобинского района. По его словам, с подозрением на пищевое отравление в районную больницу было госпитализировано 19 учеников в возрасте от 10 до 16 лет. Состояние их было удовлетворительное. У двух школьников врачи признали среднюю степень тяжести, у остальных - легкую. - В район выехали специалисты, которые выявили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм в столовой школы, - рассказал Мухамед АРЫСПАЕВ. - Были обследованы все сотрудники столовой, всего семь человек, и у повара, и завхоза столовой был выявлен патогенный стафилококк. Предполагаемым источником пищевой токсикоинфекции послужило употребление салата винегрет, который подавали детям на ужин. По его словам, в столовой санврачи также обнаружили кишечную палочку на разделочных досках, раздаточном столе, разделочном ноже. Всего было взято 50 смывов, из которых на 5 выявлена кишечная палочка. Как стало известно, повара и завхоза от работы отстранили, а вот столовая продолжает работать. Все материалы дела после проверки будут переданы в органы следствия, и будет решен вопрос о привлечении работников школы к адмответственности или к уголовной ответственности за массовое отравление детей. К слову, 10 из 19 пациентов из школы-интернат уже выписаны, а оставшиеся будут выписаны в ближайшие два дня. На вопрос, почему отравились дети только 5-9 классов, главный санврач области ответил, что у каждой группы детей (мини-центр, начальные классы и старшие классы) разное меню. Окончательный результат департамент обещает предоставить к понедельнику, когда будут готовы результаты всех экспертиз, поскольку из столовой санварчи забрали пробу сырого мяса и других продуктов. Напомним, 21 января в 22 часа в с подозрением на пищевую токсикоинфекцию с центральную больницу Каратобинского района обратились 10 школьников 22 января, в райбольницу обратилось еще 7 детей в возрасте 11-16 лет. Все они ученики местной школы-гимназии. Школьники пожаловались на боли в животе и жидкий стул. В школе-гимназии, которая находится в райцентре, учится 255 школьников, и все они впоследствии были обследованы специалистами района и области.