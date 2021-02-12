Общая сумма выплат составила 13,3 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации директора ЗКОФ АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Кайрата Ихсанова, на 8 февраля от жителей области поступили 3770 заявлений на досрочные выплаты для целевого назначения. 2122 человека уже получили средства на счета. Общая сумма выплат составила 13,3 миллиарда тенге. – Средняя сумма выплаты составила около 6,3 миллиона тенге. В обработке находятся еще 545 заявлений на сумму 3,3 миллиарда тенге, - сообщил Кайрат Ихсанов. Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Программа стартовала 23 января, с этого дня казахстанцы имеют право снять часть своих пенсионных накоплений на улучшение своих жилищных условий, на лечение либо для передачи в управление финансовым компаниям. К слову, в нашей области более 25 тысяч человек имеют право досрочно снять пенсионные выплаты из ЕНПФ. В 15.15 заголовок статьи был изменен с "122 жителя ЗКО досрочно сняли свои пенсионные накопления" на "2 122 жителя ЗКО досрочно сняли свои пенсионные накопления", так как произошла ошибка при указании количества вкладчиков, получивших досрочно пенсионные выплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
2 122 жителя ЗКО досрочно сняли свои пенсионные накопления
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Арайлым Усербаева
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