2 человека погибли и 7 госпитализированы с места столкновения автобуса и фуры в Уральске

Среди пострадавших двое несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, одна женщина скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. - Когда бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, скончался еще один мужчина. Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. - рассказал Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Как стало известно, у пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. На