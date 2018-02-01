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Происшествия

2 человека погибли и 7 госпитализированы с места столкновения автобуса и фуры в Уральске

Среди пострадавших двое несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, одна женщина скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. - Когда бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, скончался еще один мужчина. Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. - рассказал Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Как стало известно, у пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. На
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2 человека погибли и 7 госпитализированы с места столкновения автобуса и фуры в Уральске
Среди пострадавших двое несовершеннолетних, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, одна женщина скончалась на месте ДТП до прибытия скорой помощи. - Когда бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, скончался еще один мужчина. Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. - рассказал Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Как стало известно, у пострадавших зафиксированы переломы и ушибы. Напомним, 1 февраля около 16.00 на желаевской трассе в районе АЗС "Питстоп" столкнулись пассажирский автобус и фура. На месте погибла женщина.
ДТП

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