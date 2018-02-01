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Происшествия

2 человека погибли в аварии в центре Уральска

ДТП произошло 30 января около 5.00 в районе завода "Зенит", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, всего с места аварии в городскую многопрофильную больницу были госпитализированы четверо мужчин. И еще один пострадавший скончался до приезда скорой помощи. - Один из госпитализированных находился в тяжелом состоянии и был направлен в реанимацию, но его спасти не удалось. Еще двоим провели операции. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА.
Кристина Кобина
2 человека погибли в аварии в центре Уральска
ДТП произошло 30 января около 5.00 в районе завода "Зенит", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ,  всего с места аварии в городскую многопрофильную больницу были госпитализированы четверо мужчин. И еще один пострадавший скончался до приезда скорой помощи. - Один из госпитализированных находился в тяжелом состоянии и был направлен в реанимацию, но его спасти не удалось. Еще двоим провели операции. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту ДТП было заведено уголовное дело. - Досудебное расследование ведется по статье 345 ч.3 УК РК -"Нарушение правил дорожного движения лицами управляющими транспортными средствами", - пояснили в ДВД ЗКО. Кроме того, в ДВД ЗКО сообщили, что водитель автомашины «ВАЗ-2112» ехал по улице Сарайшык, водитель не справился с рулевым управлением и автомобиль занесло, он врезался в дорожный знак и дерево. Напомним, с ДТП, которое произошло в центре Уральска, в больницу были госпитализированы 4 человека. В полиции сообщили, что автомобиль "ВАЗ-2112" врезался в дорожный знак.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП

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