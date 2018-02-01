2 человека погибли в аварии в центре Уральска

ДТП произошло 30 января около 5.00 в районе завода "Зенит", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, всего с места аварии в городскую многопрофильную больницу были госпитализированы четверо мужчин. И еще один пострадавший скончался до приезда скорой помощи. - Один из госпитализированных находился в тяжелом состоянии и был направлен в реанимацию, но его спасти не удалось. Еще двоим провели операции. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отпущен домой, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА.