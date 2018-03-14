2 миллиона тенге увез в ВКО из Атырау победитель турнира по казакша курес

В Атырау завершился открытый республиканский турнир по казакша курес, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытый республиканский турнир по казакша курес прошел в Атырау в рамках Международного форума «Национальные традиции Великой степи». В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов со всех областей Казахстана, а также борцы из Грузии. Общий призовой фонд турнира составил 4 миллиона тенге. Главный денежный приз – 2 миллиона тенге – завоевал спортсмен из ВКО Айбек НУГМАНОВ, на втором месте оказался борец из Алматы – Даурен НУРАЛИНОВ, он выиграл 1 миллион тенге, третье место между со