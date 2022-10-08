Иллюстративное фото из архива "МГ" Среди них несвоевременная очистка от снега, разрушение асфальта, отсутствие дорожных знаков и разметок. По итогам проверки департамента полиции выдано более полутора тысяч предписаний на устранение недостатков. Всего оштрафованы 210 должностных лиц на общую сумму пять миллионов тенге. В их числе и 20 акимов населённых пунктов и моногородов. Чиновники не контролировали работу подрядных организации, отвечающих за содержание дорог. В полиции отмечают, что с начала года провели около двух тысяч обследований дорог.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.