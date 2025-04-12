До 20 градусов тепла ожидается в ЗКО 13 апреля

13 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области будет туман. Осадков не ожидается. Днём столбики термометров поднимутся +15..+20 градусов, ночью опустятся до +2..+7 градусов.

По данным РГП «Казгидромет», 13 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области будет туман. Осадков не ожидается. Днём столбики термометров поднимутся +15..+20 градусов, ночью опустятся до +2..+7 градусов. Скорость ветра — до 14 метров в секунду.

Ночью и утром на западе области Атырауской области также ожидается туман. На западе, юге области дождь и гроза. Днём +18..+23 градусов, без осадков. Ночью +5..+10 градусов. Скорость ветра может достигнуть 14 метров в секунду.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём +10..+15 градусов, на юге области +18 градусов. Утром на западе, юге области туман. Ночью 0..+5 градусов, на западе, севере области заморозки до -3 градусов. без осадков. Порывы ветра на юге и в центре области могут достигать 20 метров в секунду.

На юге, востоке Мангыстауской области дождь и гроза. Днём столбики термометров поднимутся до +18..+23 градусов, на западе области +15 градусов. Ночью на юге и востоке области ожидаются дождь и гроза. На западе, юге области туман. Температура воздуха составит +5..+10 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.