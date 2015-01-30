Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, в спальне или же за рулем. AdMe.ru собрал для вас изобретения, которые чертовски гениальны. И хочется просто сказать спасибо их создателям. Будильник-коврик — перестанет звонить только после того, как вы встанете Будильник-коврик — перестанет звонить только после того, как вы встанете Насадка-распылитель для цитрусовых Насадка-распылитель для цитрусовых Зеркало / гладильная доска Зеркало / гладильная доска Шезлонг на солнечных батареях Шезлонг на солнечных батареях 12746160-R3L8T8D-650-10 Матрас для любящих пар Матрас для любящих пар Держатель лака для ногтей Держатель лака для ногтей Слайсер Слайсер Прикроватная тумба с подносом Прикроватная тумба с подносом Сетка для сушки обуви Сетка для сушки обуви Стул-шар для упражнений Стул-шар для упражнений Удобный валик для покраски Удобный валик для покраски Тряпка-желе для чистки труднодоступных мест Тряпка-желе для чистки труднодоступных мест Батарейки, которые можно зарядить от USB Батарейки, которые можно зарядить от USB Горячий нож для холодного масла Горячий нож для холодного масла Скутер, который превращается в чемодан Скутер, который превращается в чемодан 12767810-R3L8T8D-650-moveo-lo-scooter-elettrico-pieghevole-da-antro-p1060242 Рюкзак для велосипедистов со встроенным табло Рюкзак для велосипедистов со встроенным табло 12768060-R3L8T8D-650-1382573063SeilFoto01 Переносная розетка, работающая от солнца Переносная розетка, работающая от солнца 12768610-R3L8T8D-650-e297e467d5fc3fc93d12288912bd91ae Отличная идея для маленькой квартиры Отличная идея для маленькой квартиры Велотренажер нового поколения Велотренажер нового поколения   Источник: adme.ru