20 крестьянских хозяйств открыли в Жанибекском районе

Об этом рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев на брифинге в РСК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима района, плошадь всех земель района составляет 821 323 га. Если на 31 декабря 2018 года численность крестьянских хозяйств составляло 345 единиц, то на сегодняшний день она составляет 364 единиц. В начале года площадь пастбищ составляла 371 239 гектаров, на 1 октября 2019 года ее площадь составляет 388 904 гектара. Вместе с тем, на сегодняшний день в районе работают 4 сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые имеют в своем пользовании 4 500