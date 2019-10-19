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Социум

20 крестьянских хозяйств открыли в Жанибекском районе

Об этом рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев на брифинге в РСК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима района, плошадь всех земель района составляет 821 323 га. Если на 31 декабря 2018 года численность крестьянских хозяйств составляло 345 единиц, то на сегодняшний день она составляет 364 единиц. В начале года площадь пастбищ составляла 371 239 гектаров, на 1 октября 2019 года ее площадь составляет 388 904 гектара. Вместе с тем, на сегодняшний день в районе работают 4 сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые имеют в своем пользовании 4 500
Дана Рахметова
20 крестьянских хозяйств открыли в Жанибекском районе
Об этом рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев на брифинге в РСК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам акима района, плошадь всех земель района составляет 821 323 га. Если на 31 декабря 2018 года численность крестьянских хозяйств составляло 345 единиц, то на сегодняшний день она составляет 364 единиц. В начале года площадь пастбищ составляла 371 239 гектаров, на 1 октября 2019 года ее площадь составляет 388 904 гектара. Вместе с тем, на сегодняшний день в районе работают 4 сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые имеют в своем пользовании 4 500 гектаров пастбищных земель. - По 27 земельным участкам, подведомственным району, были представлены конкурсные заявки, в результате чего 15603 гектара земельных участков были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. А именно были открыты 20 крестьянских хозяйств, которому были предоставлены 15130 гектаров земельных участков и 1 товарищество с ограниченной ответственностью, которому был предоставлен 500 гектаров орошаемых земель. Вместе с тем в целях дальнейшего развития крестьянских хозяйств 36 крестьянским хозяйствам были переданы 21851 гектар пастбищ. В целом по району были вовлечены в сельскохозяйственных оборот 37481 гектар земли. На сегодняйший день ходатайства собственников 3 крестьянских хозяйства и 1 сельскохозяйственному производственному кооперативу в части возврата земельных участов были рассмотрены, в результате чего в специальный земельный фонд района были возвращены 7559 гектаров земли, - рассказал Азамат Сафималиев. Всего по району зарегистрированы 365 крестьянских хозяйств, 2 ТОО и 4 сельских потребительских кооперативов. В том числе, в скором времен 170 крестьянских хозяйств и 3 сельскохозяйственных производственных кооперативов получат субсидии на общую сумму 288 млн 557 тысяч тенге. Вместе с тем, с начала года 111 крестьянских хозяйств приобрели 349 голов племенных быков и 7 крестьянских хозяйств приобрели 150 голов племенных овец. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Сельское хозяйство

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