20 машин скорой помощи не хватает в районах ЗКО

Об этом заявил аким ЗКО Гали Искалиев на встрече с медиками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здравоохранение - это одна из приоритетных сфер, которой всегда уделяется повышенное внимание со стороны населения и государства. В ходе встречи, которая продлилась около двух часов, обсудили системные проблемы отрасли в регионе. одним из первых обсуждаемых вопросов стали кадры. Обсудили возможность передачи медицинского колледжа одному из медицинских университетов страны. В рамках нового сотрудничества ожидаем приезд 17 резидентов университета им С. Асфендиярова. Нужно жильё. Пока много вр