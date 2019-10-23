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Социум

20 машин скорой помощи не хватает в районах ЗКО

Об этом заявил аким ЗКО Гали Искалиев на встрече с медиками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здравоохранение - это одна из приоритетных сфер, которой всегда уделяется повышенное внимание со стороны населения и государства. В ходе встречи, которая продлилась около двух часов, обсудили системные проблемы отрасли в регионе. одним из первых обсуждаемых вопросов стали кадры. Обсудили возможность передачи медицинского колледжа одному из медицинских университетов страны. В рамках нового сотрудничества ожидаем приезд 17 резидентов университета им С. Асфендиярова. Нужно жильё. Пока много вр
Дана Рахметова
20 машин скорой помощи не хватает в районах ЗКО
Об этом заявил аким ЗКО Гали Искалиев на встрече с медиками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Здравоохранение - это одна из приоритетных сфер, которой всегда уделяется повышенное внимание со стороны населения и государства. В ходе встречи, которая продлилась около двух часов, обсудили системные проблемы отрасли в регионе. одним из первых обсуждаемых вопросов стали кадры. Обсудили возможность передачи медицинского колледжа одному из медицинских университетов страны. В рамках нового сотрудничества ожидаем приезд 17 резидентов университета им С. Асфендиярова. Нужно жильё. Пока много врачей, арендующий квартиры. Решили направить свои предложения в «Жилстройбанк», чтобы медицинские учреждения могли выступить гарантом для ипотечных льготных кредитов. Кроме того, был затронут вопрос капитального ремонта и оснащения зданий. К сожалению, не так много ресурсов выделяют из республиканского бюджета на обновление фондов. Значит надо активнее привлекать частные инвестиции по государственно-частному партнерству. Например, для строительства котельной областной больницы, хосписа для тяжелобольных, установки лифта в поликлинике №1, приобретение аппарата для томотерапии и т.д. Все эти вопросы можно решить за счёт ГЧП. Договорились совместно готовить предложения для потенциальных инвесторов. А те объекты, которые трудно коммерциализировать, например, расширение приёмного отделения областной больницы, будем ремонтировать за счёт местного бюджета. Скорая помощь - это кровеносная система здравоохранения. Острый вопрос - нехватка в районах около 20 машин скорой помощи. Управление здравоохранения будет готовить заявку на рассмотрение маслихатов о закупе техники. Также директор станции скорой помощи поддержал проект акимата по созданию единой дежурно-диспетчерской службы "112". Не остался без внимания вопрос охраны здания больных открытой формой туберкулёза. Врачи рассказали, что есть больные, которые постоянно сбегают из лечебного учреждения. Будем усиливать охрану и решать этот вопрос системно. Также руководители учреждений выразили обеспокоенность тем, что на врачей идёт много негативных публикаций в социальных сетях. Некоторые молодые специалисты эмоционально реагируют на это и думают уйти из медицины в более спокойные сферы отрасли. Считаю, что этого нельзя допускать. Подавляющее большинство наших врачей профессионалы и патриоты. Из-за отдельных случаев нельзя создавать в обществе такой негатив. Надо говорить и о положительных случаях, об изменениях в медицине. Кардиохирург - одна из самых востребованных профессий. К сожалению, министерством здравоохранения ограничены виды операций, которые можно делать в регионе. Сложные операции делают в больших городах. Надо готовить своих хирургов, чтобы больным не приходилось ехать далеко в другой город. Направим предложение в министерство. - За два часа обсудили много вопросов. В целом осталось хорошее впечатление от встречи. Видно, что все руководители профессионалы, искренне переживают за будущее отрасли. Мы договорились встречаться как минимум один раз в квартал, - сказал Гали Искалиев.
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