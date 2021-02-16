Как сообщили на официальной странице управления здравоохранения ЗКО в социальной сети очередная партия новых реанимобилей закуплена для областной станции скорой помощи.

– Согласно договору с фондом развития промышленности, дополнительно произведена поставка 20 карет скорой, из которых семь автомобилей направили в районные подстанции для обслуживания сельских жителей Бурлинского, Казталовской, Бокейординского, Шынгырлауского и Таскалинского районов. В итоге для ОССМП в ЗКО за последние полгода приобретены 57 новых машин скорой медицинской помощи, часть из них распределены в 12 районов области, - сообщили в облздраве.

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Таким образом общее количество санитарного транспорта областной станции скорой помощи в ЗКО составило 116 машин. Общий износ техники сократился до 40%. Из них 26 машин полностью изношены и требуют списания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.