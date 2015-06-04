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Социум

20 тысяч человек одновременно исполнили гимн в Атырауской области

4 июня на празднование Дня символов Республики Казахстан собрались около 8 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Молодые люди прошли по стадиону маршем и установили 70 флагов в честь 70-летия великой Победы. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и многократный чемпион РК по боксу, участник Азиатских и международных турниров Айбек НЫСАНБАЕВ подняли на флагшток государственный флаг. Затем весь многотысячный стадион исполнил гимн. Одновременно по области гимн исполнили 20 тысяч человек.
gorod
20 тысяч человек одновременно исполнили гимн в Атырауской области
4 июня на празднование Дня символов Республики Казахстан собрались около 8 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG-20150604-WA0015
IMG-20150604-WA0015
 Молодые люди прошли по стадиону маршем и установили 70 флагов в честь 70-летия великой Победы. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и многократный чемпион РК по боксу, участник Азиатских и международных турниров Айбек НЫСАНБАЕВ подняли на флагшток государственный флаг. Затем весь многотысячный стадион исполнил гимн. Одновременно по области гимн исполнили 20 тысяч человек.
IMG-20150604-WA0004
IMG-20150604-WA0004
IMG-20150604-WA0010
IMG-20150604-WA0010
IMG-20150604-WA0014
IMG-20150604-WA0014
    

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