20 тысяч человек одновременно исполнили гимн в Атырауской области

4 июня на празднование Дня символов Республики Казахстан собрались около 8 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Молодые люди прошли по стадиону маршем и установили 70 флагов в честь 70-летия великой Победы. Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и многократный чемпион РК по боксу, участник Азиатских и международных турниров Айбек НЫСАНБАЕВ подняли на флагшток государственный флаг. Затем весь многотысячный стадион исполнил гимн. Одновременно по области гимн исполнили 20 тысяч человек.