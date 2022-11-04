200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска

Вся дорожно-уборочная техника прошла проверку и полностью готова к эксплуатации. Впереди самый тяжёлый период эксплуатации, который порой серьёзно испытывает на прочность городские службы. Несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь, а погода уже успела удивить уральцев обильным снегопадом, который перешёл в дождь. На усиленный режим работы перешли почти все коммунальные службы, в том числе и ТОО «Жайык таза кала». У работников предприятия мало работы не бывает и это не зависит от времени года, у каждого сезона есть своя характерная особенность. Если весной – это откачка талых вод, вывоз крупн