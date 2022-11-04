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Бизнес-новости

200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска

Вся дорожно-уборочная техника прошла проверку и полностью готова к эксплуатации. Впереди самый тяжёлый период эксплуатации, который порой серьёзно испытывает на прочность городские службы. Несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь, а погода уже успела удивить уральцев обильным снегопадом, который перешёл в дождь. На усиленный режим работы перешли почти все коммунальные службы, в том числе и ТОО «Жайык таза кала». У работников предприятия мало работы не бывает и это не зависит от времени года, у каждого сезона есть своя характерная особенность. Если весной – это откачка талых вод, вывоз крупн
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200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска
Вся дорожно-уборочная техника прошла проверку и полностью готова к эксплуатации.
200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска
200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска
Впереди самый тяжёлый период эксплуатации, который порой серьёзно испытывает на прочность городские службы. Несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь, а погода уже успела удивить уральцев обильным снегопадом, который перешёл в дождь. На усиленный режим работы перешли почти все коммунальные службы, в том числе и ТОО «Жайык таза кала». У работников предприятия мало работы не бывает и это не зависит от времени года, у каждого сезона есть своя характерная особенность. Если весной – это откачка талых вод, вывоз крупногабаритного мусора, покраска деревьев и уличных оград, то летом сотрудники косят траву в парках, скверах и в других общественных местах, стригут живую изгородь, каждый день поливают улицы, чтобы не было пыли, красят скамейки, урны и беседки. Осенью эти работы продолжаются. Зимой необходимо вовремя убрать и вывезти снег, а также посыпать улицы специальной смесью, чтобы не было гололёда. В ТОО «Жайык таза кала» уже начали подготовку к зимнему периоду. Руководитель предприятия Ринат Нургалиев говорит, что для работ по содержанию дорожного хозяйства в надлежащем состоянии в зимний период подготовлено свыше 200 единиц дорожно-уборочной техники, которая уже прошла проверку, проведён ремонт и полностью готова к эксплуатации. Также для вывоза снега будет привлечена дополнительная техника.
– Мы будем каждый день круглые сутки поддерживать состояние города: мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололёдом, вывозить снег. В принципе такая работа ведётся круглогодично. Однако зимой очень важно проводить эту работу своевременно. Стараемся вывезти снег сразу, как только он выпадет. В противном случае образуются сугробы и горожанам сложно передвигаться. На проезжих частях может образоваться наледь, что отрицательно будет сказываться на дорожном движении, - говорит Ринат Нургалиев.
Работники предприятия уже подготовили несколько специальных полигонов, куда будут вывозить снег с городских улиц и складировать его. А для устранения гололёда закуплено более 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. Им будут посыпать тротуары, проезжие части и места массового скопления людей. Кстати, на городских улицах будут работать в две смены более 500 работников предприятия. Для них также закупили спецодежду и инвентарь. Стоит отметить, что в прошлом году за весь зимний период с территории города сотрудники предприятия вывезли более 850 тысяч кубометров снега. Благодаря своевременно проделанной работе, весной ни один дом в городском участке не был затоплен. Работа в этом направлении продолжается. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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