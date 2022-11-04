– Мы будем каждый день круглые сутки поддерживать состояние города: мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололёдом, вывозить снег. В принципе такая работа ведётся круглогодично. Однако зимой очень важно проводить эту работу своевременно. Стараемся вывезти снег сразу, как только он выпадет. В противном случае образуются сугробы и горожанам сложно передвигаться. На проезжих частях может образоваться наледь, что отрицательно будет сказываться на дорожном движении, - говорит Ринат Нургалиев.Работники предприятия уже подготовили несколько специальных полигонов, куда будут вывозить снег с городских улиц и складировать его. А для устранения гололёда закуплено более 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. Им будут посыпать тротуары, проезжие части и места массового скопления людей. Кстати, на городских улицах будут работать в две смены более 500 работников предприятия. Для них также закупили спецодежду и инвентарь. Стоит отметить, что в прошлом году за весь зимний период с территории города сотрудники предприятия вывезли более 850 тысяч кубометров снега. Благодаря своевременно проделанной работе, весной ни один дом в городском участке не был затоплен. Работа в этом направлении продолжается. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
200 единиц техники подготовило ТОО «Жайық Таза кала» для зимней уборки улиц Уральска
Вся дорожно-уборочная техника прошла проверку и полностью готова к эксплуатации. Впереди самый тяжёлый период эксплуатации, который порой серьёзно испытывает на прочность городские службы. Несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь, а погода уже успела удивить уральцев обильным снегопадом, который перешёл в дождь. На усиленный режим работы перешли почти все коммунальные службы, в том числе и ТОО «Жайык таза кала». У работников предприятия мало работы не бывает и это не зависит от времени года, у каждого сезона есть своя характерная особенность. Если весной – это откачка талых вод, вывоз крупн