200 тысяч за легализацию иностранных авто: парламент принял закон

Поправки в Налоговый кодекс принял парламент Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно принятым поправкам, поставить иностранный автомобиль на первичный учёт в Казахстане можно будет за 200 тысяч тенге. Это касается только машин, ввезённых в Казахстан до первого сентября 2022 года. Документ направили на подпись президенту. Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу предложил легализовать все авто, ввезенные в Казахстан до первого сентября. Легализация будет проходить с января 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно о