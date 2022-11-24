Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

200 тысяч за легализацию иностранных авто: парламент принял закон

Поправки в Налоговый кодекс принял парламент Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно принятым поправкам, поставить иностранный автомобиль на первичный учёт в Казахстане можно будет за 200 тысяч тенге. Это касается только машин, ввезённых в Казахстан до первого сентября 2022 года. Документ направили на подпись президенту. Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу предложил легализовать все авто, ввезенные в Казахстан до первого сентября. Легализация будет проходить с января 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно о
Дана Рахметова
200 тысяч за легализацию иностранных авто: парламент принял закон
Поправки в Налоговый кодекс принял парламент Казахстана.
Президент предложил легализовать все автомобили, ввезённые в Казахстан до 1 сентября
Президент предложил легализовать все автомобили, ввезённые в Казахстан до 1 сентября
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно принятым поправкам, поставить иностранный автомобиль на первичный учёт в Казахстане можно будет за 200 тысяч тенге. Это касается только машин, ввезённых в Казахстан до первого сентября 2022 года. Документ направили на подпись президенту. Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу предложил легализовать все авто, ввезенные в Казахстан до первого сентября. Легализация будет проходить с января 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Авто Легализация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article