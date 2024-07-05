На сегодня острые кишечные заболевания, ежегодно приводят к смерти около четырех миллионов человек в мире. В Атырауской области в прошлом году с таким заболеванием зарегистрировали 193 жителя, в этом году показатель вырос, заразились 203 человека. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Алтынгуль Аймуратова.

Алтынгуль Аймуратова отметила, что в повседневной жизни следует придерживаться простых правил гигиены.

— Прежде всего, хочу напомнить о необходимости регулярно и тщательно мыть руки с мылом и по возможности носить с собой антисептические салфетки и лосьоны. Во-вторых, овощи и фрукты перед употреблением следует тщательно мыть водой, а для маленьких детей – кипяченой. Кроме того, важно соблюдать осторожность при приготовлении мясных изделий. Храните сырые и готовые к употреблению продукты в холодильнике отдельно и в индивидуальной упаковке, — рассказала Аймуратова.

По словам педиатра городской поликлиники №5 Айкен Жанибековой, учитывая, что острое кишечное заболевание является заразным, нельзя заниматься самолечением и необходимо сразу же обращаться за помощью к специалистам.