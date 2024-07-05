Телефоны, автомобили и одежда: что взвозят из Китая в Казахстан

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 10%. При этом если экспорт увеличился сразу на 26%, то импорт — напротив, сократился на 3%, сообщает finprom.kz.

Товарооборот Казахстана с восточным соседом по итогам января–апреля этого года вырос на 10,3%, до 9 миллиардов долларов США.

Большую часть товарооборота составил экспорт: 4,6 миллиарда долларов США, плюс 26,3% за год. В то же время импорт составил 4,4 миллиарда долларов США, минус 2,5%. Доля поднебесной в общей структуре товарооборота РК составила 20,8%, в импорте — 25%, в экспорте — 18%.

Ключевая статья экспорта Казахстана в Китай — сырая нефть и нефтепродукты: 1 млрд долл. США, на 9,6% больше, чем годом ранее. Также среди основных экспортных категорий — медь и медные сплавы, ферросплавы, продукты неорганической химии, железные руды и концентраты.

Самый популярный импортный продукт — телефоны: 343,2 долл. США, в 4,6% больше, чем годом ранее. Также в перечень товаров, которые Казахстан преимущественно закупал из КНР, входила трикотажная одежда, легковые автомобили, вычислительные машины, а кроме того — бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и прочая подобная техника.







