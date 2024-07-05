По данным РГП «Казгидромет», шестого июля днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём будет сильная жара 35-38 градусов.
- В Уральске синоптики обещают погоду без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +35..+37 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов.
- В Атырау осадков не ожидается, днём +37..+39 градусов жары, ночью +25..+27 градусов.
- В Актобе дождь с грозой. Днём температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов.
- В Актау будет солнечно, днём +35..+37 градусов, ночью +26..+28 градусов.