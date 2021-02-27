Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного государственного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, на первом этапе вакцинации, которая началась 1 февраля, привито 1000 человек, из них на сегодняшний день вторым компонентом привито – 204 медработников. - На второй этап, который начнется в марте, запланирована вакцинация порядка 3 тысяч человек, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Как стало известно, в области насчитывается 27 прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ. Прививочные кабинеты обеспечены всем необходимым оборудованием, противошоковыми уголками, алгоритмами по оказанию неотложной помощи при возможных неблагоприятных последствиях после вакцинации, условиями для соблюдения правил дезинфекционно-стерилизационного, противоэпидемического режимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.