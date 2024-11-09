21 бесплатная спортивная секция для детей работает в Бурлинском районе

Акимат Бурлинского района сообщил, что в их распоряжении три крупных спортивных комплекса: два в Аксае и один в селе Бурлин. Комплекс «Қарашығанақ» оснащен спортивными залами, фитнес-зонами, стадионом и площадками для занятий спортом, которые подходят для детей и взрослых. В этом комплексе также расположена администрация и проходят тренировки детско-юношеской спортивной школы района.





В 2024-2025 учебном году в ДЮСШ района открыта 21 бесплатная секция, среди которых асық ату, бокс, баскетбол, бадминтон, биатлон, волейбол, греко-римская борьба, дзюдо, жекпе-жек, вольная борьба, каратэ, қазақ күресі, легкая атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, самбо, таеквондо, тоғызқұмалақ и футбол.





— Дети и подростки регулярно посещают тренировки, пропусков без уважительной причины нет — они стремятся к победам, а родители активно их поддерживают. Набор в секции проводится с 10 августа, для зачисления требуется медицинская справка. Прием детей на бокс начинается с 9 лет, для других видов спорта – с 7 лет. В будущем планируется открытие секций по национальным конным видам спорта, таким как аударыспақ, көкпар, жамбы ату и теңге ілу. В районе активно работают над развитием массового спорта, продвижением здорового образа жизни и вовлечением жителей в регулярные занятия спортом. Эти задачи выполняет спортивный комплекс «Аксай» отдела физкультуры и спорта, — сообщили в районном акимате.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году проведено уже 370 спортивных мероприятий с участием 16 913 человек, из которых 244 мероприятия прошли в сельской местности. По итогам 2023 года 39,6% жителей района, что составляет 22 977 человек, регулярно занимаются спортом, включая 3 918 молодых людей в возрасте 19-35 лет. Для учащихся из сел транспорт не организован, но тренировки ДЮСШ проходят на базе школ и спорткомплекса «Бөрлі».

На 2024 год выделено 13 658 000 тенге на содержание комплексов «Қарашығанақ», «Бөрлі» и «Ақсай». Планируется строительство спортивных залов в селах Кентубек и Жарсуат, культурно-спортивного комплекса в микрорайоне Кызылтал, а также реконструкция стадиона «Жастар» и строительство «Центра национальных видов спорта» в Аксай. В конце 2024 года пройдут турниры по волейболу, боксу и другие спортивные мероприятия.