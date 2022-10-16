Иллюстративное фото из архива "МГ" За восемь месяцев этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулёзом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области. Заболеваемость детей и подростков является одним из основных индикаторов, определяющих эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу. За восемь месяцев заболеваемость туберкулёзом детей выросла на семь случаев, всего – 21 случай. К слову, Атырауская область относится к одному из неблагополучных регионов Казахстана по заболеваемости населения туберкулёзом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.