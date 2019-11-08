22-летняя девушка ограбила жительницу Уральска

Подозреваемую задержали сотрудники полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница района Байтерек. Она сообщила, что незнакомая девушка в подъезде открыто похитила её сотовый телефон. – В результате оперативно-розыскных мероприятии «по горячим следам» участковыми инспекторами полиции УП города Уральск была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ею оказалась 22-летняя жительница города, которой приглянулся «А