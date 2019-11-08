Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

22-летняя девушка ограбила жительницу Уральска

Подозреваемую задержали сотрудники полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница района Байтерек. Она сообщила, что незнакомая девушка в подъезде открыто похитила её сотовый телефон. – В результате оперативно-розыскных мероприятии «по горячим следам» участковыми инспекторами полиции УП города Уральск была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ею оказалась 22-летняя жительница города, которой приглянулся «А
Арайлым Усербаева
22-летняя девушка ограбила жительницу Уральска
Подозреваемую задержали сотрудники полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в правоохранительные органы обратилась 22-летняя жительница района Байтерек. Она сообщила, что незнакомая девушка в подъезде открыто похитила её сотовый телефон. – В результате оперативно-розыскных мероприятии «по горячим следам» участковыми инспекторами полиции УП города Уральск была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ею оказалась 22-летняя жительница города, которой приглянулся «Айфон» потерпевшей. Сотовый телефон вернули хозяйке, а в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК "Грабеж", - сообщили в полиции. Стоит отметить, что подозреваемой теперь грозит наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
грабеж девушка айфон

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article