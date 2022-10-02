- В прошлом году мы приступили посадке двух миллиардов деревьев в течение пяти лет. План прошлого года выполнен. Посажено 138 миллионов деревьев на площади 66 тысяч гектаров, в том числе в ЗКО посажено 3,7 миллионов деревьев на площади 900 гектаров. В этом году в планах по стране посадить 278 миллионов саженцев, в том числе по ЗКО 8 миллионов деревьев на площади 2,2 тысячи гектаров. С начала года уже посажено 2,2 миллиона саженцев на площади 563,9 гектаров, - проинформировал министр.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что сейчас лесистость республики составляет 5%.До 2023 года планируют довести показатель до 5,3%.Сериккали Брекешев пояснил, что для цифрового мониторинга по посадке двух миллиардов деревьев созданаи приложение. К слову, министерство разработало законопроекты о растительном мире, в которых предусмотрено усилению административной и уголовной ответственности за нарушение требований лесного законодательства. Документ находится на рассмотрении в мажилисе и уже прошёл первое чтение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.