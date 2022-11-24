22 многоэтажки строили без разрешения в Уральске

Все эти факты выявили в прошлом и этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев пояснил, что в Уральске стоится порядка 110 многоквартирных жилых домов. На эти объекты выданы разрешения. - Тем не менее, с начала этого года управление выявило восемь фактов строительства многоквартирных жилых домов без прохождения соответствующих разрешительных процедур. В прошлом году выявили 14 таких фактов. По всем фактам составлены административные материалы, всех нарушителей привлекли