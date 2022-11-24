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Социум

22 многоэтажки строили без разрешения в Уральске

Все эти факты выявили в прошлом и этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев пояснил, что в Уральске стоится порядка 110 многоквартирных жилых домов. На эти объекты выданы разрешения. - Тем не менее, с начала этого года управление выявило восемь фактов строительства многоквартирных жилых домов без прохождения соответствующих разрешительных процедур. В прошлом году выявили 14 таких фактов. По всем фактам составлены административные материалы, всех нарушителей привлекли
Кристина Кобина
22 многоэтажки строили без разрешения в Уральске
Все эти факты выявили в прошлом и этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД».
22 многоэтажки строили без разрешения в Уральске
22 многоэтажки строили без разрешения в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев пояснил, что в Уральске стоится порядка 110 многоквартирных жилых домов. На эти объекты выданы разрешения.
- Тем не менее, с начала этого года управление выявило восемь фактов строительства многоквартирных жилых домов без прохождения соответствующих разрешительных процедур. В прошлом году выявили 14 таких фактов. По всем фактам составлены административные материалы, всех нарушителей привлекли к ответственности, - рассказал Мади Отарбаев.
Между тем спикер отметил, что строительство некоторых объектов приостановили, материалы направили в суд.
- По результатам проведённых внеплановых проверок в этом году управление вынесено шесть предписаний об устранении строительства без разрешительных документов. Строительства жилого дома пятно №53 и №54,  пятиэтажки на улице Айталиева 3/1, а также по адресам: проспект Абулхаир хана, 55 и 57; девятиэтажный дом Молдашева, 20/1; жилой дом, расположенный на Стадионном переулке, - сказал Мади Отарбаев.
Спикер заверил, что строительство объектов приостановлено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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