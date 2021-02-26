Сход вагонов произошел на участке железнодорожной станции Улпан Шалкарского района Актюбинской области 26 февраля в 10.55. Сошли и опрокинулись 22 грузовых вагона из 43, сообщили в ДЧС области. На место происшествия направили 2 восстановительных и 2 пожарных поезда, работают 65 сотрудников АО «КТЖ», специалисты из ДЧС, которые устраняют повреждения полотна на 150 метрах. Как выяснилось, в цистернах было дизтопливо, по словам очевидцев, произошел разлив. Пострадавших нет. Пожарные рассказали, что у 70% цистерн горючее выливается из-под крышек. Из-за случившегося задержался пассажирский поезд №42 сообщением Алматы–Атырау, он находится на станции Эмба. eBbrvWTemL4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.