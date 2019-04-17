Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела государственной зерновой инспекции КГИ АПХ МСХ РК Ержигит Коблан, на хлебоприемные предприятия области на начало года с урожая 2018 года поступило 119 тысяч тонн зерна на хранение. – В сельхозпредприятиях производящее зерно на тот период хранилось 65 тысяч тонн, в том числе ими заготовлено на весенний сев 22,2 тысячи тонн. При этом если семенное зерно будут использованы на весенний сев, то при переходе на летний режим хранения особое значение придаем на продовольственное и фуражное зерно, - рассказал Ержигит Коблан. По словам руководителя отдела, выбор режима хранения определяется многими условиями, такими как климатические особенности местности, в которых должно храниться зерно, типы и вместимость зернохранилищ, технические возможности предприятия для приведения партий зерна в стойкое состояние, целевое назначение хранящегося зерна, качество партий зерна, экономическая целесообразность применения того или иного режима. – С наступлением весеннего потепления в складах, где зерновая масса более доступна воздействию воздуха закрывают окна, двери, вентиляционные приспособления. Переходить на летние режимы хранения нужно постепенно, так как в противном случае возможны конденсация водяных паров в верхних слоях насыпи, увлажнение зерна, что может привести к его самосогреванию. Большие отрицательные воздействия на состояние зерновой массы при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе межзерновых пространств проявляются в условиях очень высокой ее влажности. Так, при влажности более 20% активно развиваются дрожжи, при 35% наблюдается молочнокислое и спиртовое брожение, которое приводит к снижению потребительской стоимости зерна или даже к его порче, - пояснил Ержигит Коблан. Стоит отметить, что предназначенное для сева зерно нельзя хранить без доступа воздуха, так как при этом режиме неизбежна частичная или полная потеря всхожести. – Опыт показал, что зерновые массы, хорошо подготовленные к хранению, очищенные от примесей, обеззараженные и охлажденные можно хранить без перемещения в обычных зерновых складах 4-5 лет, а в силосах элеваторов – 2-3 года, - сообщил руководитель отдела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.