На борьбу с природным явлением выделена 31 вакуумная машина "Спецавтобазы" и местного водоканала. Вакуумы, по словам горакимата, работают как в центре Атырау, так и в пригороде. Синоптики тем временем предупреждают, что дождь не прекратится до обеда завтрашнего дня. Нужно отметить, что накануне непогоды ЧС распространил сообщение, что 17 апреля ожидается ветер до 23 м/с. Об осадках ничего не говорилось.