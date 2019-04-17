Сегодня, 17 апреля, в департаменте государственных доходов прошло открытие магазина честности. Принцип работы магазина честности, построен в первую очередь на доверии, и состоит в том, что сотрудники и посетители сами выбирают товар и оставляют нужную сумму в специальном ящике. Внедрение данного магазина честности направлено на воспитание высоких моральных качеств у молодых сотрудников. - На открытии магазина честности в департаменте государственных доходов присутствовали руководитель проектного офиса «Ақжайық – Адалдық алаңы» Алия Салиева, член областного общественного совета. Как рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов Бауыржан Кайдаров, идея открытия такого магазина не в том, чтобы получить прибыль, а в том, чтобы привить молодым людям честность, справедливость, умение доверять и оправдывать оказанное доверие. Такие магазины честности открыты и во всех районных территориальных управлениях государственных доходов, а также в г.Уральск. Гости мероприятия пожелали сотрудникам, успехов в работе магазина честности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.