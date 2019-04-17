Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО, по итогам 2018 года по ЗКО 86,6% населения области обеспечено водопроводной водой, а в 2017 году эта цифра составила 85,7%. – Нашими специалистами проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством питьевой воды по области. Мы еженедельно проводим анализ результатов лабораторных исследований, по каждой системе водоснабжения. При выявлении исследования несоответствующих проб отправляются письма в местные исполнительные органы и субъектам предпринимательства о проведении противоэпидемических мероприятий по проведению очистки и дезинфекций объектов водоснабжения. За 2018 год удельный вес несоответствия проб воды в течение длительного времени находится в пределах допустимых колебаний 2%, а за два месяца 2019 года всего 1,2%, - рассказала руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными и коммунальными объектами ДООЗ ЗКО Гульсайра Санкаева. По словам санврачей, эпидемиологических осложнений связанных с употреблением питьевой воды по области не зарегистрировано. Кроме этого, на период паводков и чрезвычайных ситуаций специалистами департамента установлен усиленный режим контроля качества питьевой воды. – Немало опасных для экологии веществ поступают в водоемы, стекая во время дождей и таяния снегов с полей, пастбищ и скотоводческих ферм. Среди них могут быть соединения азота, пестициды, фосфор и тому подобное. Особенно опасен данный вид загрязнения тем, что воды, стекающие с полей, вообще не подвергаются никакой очистке, - рассказала Гульсайра Санкаева. В связи с этим санитарные врачи области просят жителей региона, бизнесменов и руководителей предприятий не загрязнять территорию берега открытых водоемов, не поить скот возле колонок и общественных колодцев, не выбрасывать мусор и различные бытовые и коммунальные отходы в реки и стоки. – Природа не успевает самоочищаться. Давайте сохраним природу и свое здоровье от различных инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний передающихся водным путем, - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.