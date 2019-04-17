Иллюстративное фото из архива "МГ" Когда все заснули, предприимчивая девушка похитила одежду, ценные вещи, деньги и драгоценности. Проснувшись, свекор не досчитался своего имущества на 2 миллиона 808 тысяч тенге. Подозрение сразу пало на невестку, и мужчина подал в суд на нее. В Кызылкогинском районном суде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении той самой гражданки по п.1 ч.3 ст.188 УК РК «Кража». Подсудимую заела совесть и она сразу признала вину, на суде попросила прощения у свекра. Последний простил подсудимую, «поскольку она является супругой его родного сына, его невесткой и матерью его внуков и попросил прекратить производство по делу, освободив невестку от уголовной ответственности в связи с примирением с подсудимой в порядке медиации, - уточнили в суде. Украденное невестка уже вернула. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.