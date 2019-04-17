Как сообщили в пресс-службе департамента полиции по ЗКО, ДТП произошло в Бурлинском районе, на 15 километре автодороги Бурлин-Аксай. - Мужчина, управляя автомобилем марки "Фольксваген", направлялся из Аксая в сторону Уральска. Не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. По данному факту заведено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в департаменте полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате ДТП пострадали два человека. - 33 -летний мужчина от полученных травм скончался. Второй пострадавший, 27-летний мужчина, был доставлен в реанимацию Бурлинской районной больницы в состоянии комы. 15 апреля пришел в себя и был доставлен в Областную многопрофильную больницу города Уральск, - пояснили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.