Допрос уже осужденных будут вести онлайн из колоний, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК Как сообщил зампрокурора области Ержан Булегенов на запрос "МГ", подозреваемый Ордухан Мехтиев был задержан в Узбекистане 1 декабря прошлого года и экстрадирован в Казахстан. Его обвиняют по статье 348 ч.4 УК РК "Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств лицом, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Досудебное расследование по обвинению Ордухана Мехниева 23 марта передали в суд Сарыагашского района Туркестанской области. 8 апреля по делу состоялось предварительное слушание, следующее заседание назначено на 24 апреля. В Сарыгашском райсуде сообщили, что для разбирательства допрос уже осужденных по этому делу будут вести онлайн из колоний, где они отбывают наказание. По статье 348 ч.4 УК РК, в котором обвиняют задержанного, наказание составляет от 4 до 7 лет лишения свободы. Напомним, автобус с гражданами Узбекистана сгорел 18 января 2018 года на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В салоне находились 57 человек, трое водителей (граждан Казахстана) и 54 гражданина Узбекистана, направлявшихся на заработки в Россию. По пути в автобусе замерзла солярка, один из водителей, чтобы согреться, зажег паяльную лампу. Это привело к пожару, автобус быстро загорелся, 52 пассажира погибли, выжили двое пассажиров и трое водителей. В ходе следствия выяснилось, что автобус проходил техосмотр несколько лет назад, у его владельца не было лицензии на регулярные пассажирские перевозки. Дело рассматривали в суде в Актобе, трех водителей приговорили к 5 годам лишения свободы, механика и учредителя фирмы – к 3,5 годам колонии-поселения. На свободе оставался владелец автобуса, казахстанец Ордухан Мехтиев. После случившегося его объявили в международный розыск, нашли почти через год. Азамат АКЫЛ