АТФБанк предлагает доступные кредиты для частного предпринимательства. Доступные и в прямом, и в переносном смысле: их легко получить и также легко выплачивать. В Послании народу Казахстана глава государства поручил выделить 600 млрд тенге на кредитование приоритетных проектов экономики через банки второго уровня. Тогда Национальному банку было поручено тщательно подобрать банки, способные направить выделенные средства в экономику на приоритетные проекты. Одним из партнеров программы был выбран АТФБанк, который уже начал сбор заявок от предпринимателей на кредитование по льготной ставке 8%.Деньги пойдут на развитие экономики простых вещей, которые обеспечат казахстанцев отечественными товарами народного потребления пищевой, легкой, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики, обеспечат расширение производства товаров и услуг и развитие экспортного потенциала страны. Этими деньгами воспользуются предприниматели со всего Казахстана, укрепив свои позиции на рынке, сделав свой бизнес устойчивым и конкурентоспособным. Снизится себестоимость производства, и казахстанцы получат качественную, а главное доступную по цене продукцию. Довольные потребители = процветающий бизнес.Cookies factoryДеньги, выделенные на финансирование, это еще и новый толчок к развитию предпринимательства в стране. Ведь именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами, подчеркнул первый президент Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана. Создание рабочих мест – это основа основ социально-экономического развития. Это сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив для молодежи, которые открывают ей возможности для созидания, а не насилия, говорится и в докладе Всемирного банка.Эти миллиарды тенге имеют не только огромное социальное значение, направленное на поддержку экономической активности казахстанцев, но и мощную экономическую составляющую. Миллиарды тенге начнут работать вместе с казахстанцами и смогут значительно пополнить казну по всей стране.АТФБанк - один из самых успешных партнеров государства в реализации различных госпрограмм. Так, уже несколько лет через АТФБанк реализует свои программы Фонд развития предпринимательства «Даму» (на 01.01.2019 г. АТФБанк занимает 4-е место по количеству проектов в «Дорожной карте бизнеса - 2020» среди всех БВУ Казахстана). Кроме того, АТФБанк - активный участник программ с социальной направленностью, таких как: программа рефинансирования валютных ипотечных займов, государственная программа ипотечного кредитования 7-20-25, государственная программа ипотечного кредитования «Баспана-Хит» и т.п.АТФБанк по итогам прошлого года является одним из лидеров в сфере кредитования реального сектора экономики и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Так, в 2018 году кредитный портфель МСБ увеличился на 33%. Портфель депозитов юридических лиц в АТФБанке увеличился на 20%, прирост по кредитному портфелю составил 12%. Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 23.12.2007 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.