Фото предоставлено Тыныштык Арыстановой По словам мамы ребенка Тыныштык Арыстановой, полностью диагноз Адилета звучит как ДЦП гиперкинез первой степени тяжести. – В свои три года сын не может разговаривать, ходить и даже сидеть. Этот страшный диагноз нам поставили при рождении. Кроме Адилета у нас есть еще четверо детей. Я не работаю, так как за сыном требуется регулярный уход. Супруг берется за любую подработку, однако постоянной работы у него нет, - рассказала женщина. Чтобы Адилет начал развиваться, врачи рекомендовали семье приобрести специальный вертикализатор, который стоит 97 тысяч тенге. – С помощью волонтеров мы смогли собрать большую часть суммы. Теперь нам не хватает 34 тысячи тенге. Я очень прошу неравнодушных граждан помочь нам. Ведь для кого-то это не такая уж и большая сумма денег, но мы сейчас очень в них нуждаемся. Я очень хочу, чтобы мой Адилет смог увидеть мир по-другому, - рассказала Тыныштык Арыстанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.