17 апреля в Казахстане временно приостановит работу телевидение и радио
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Кристина Кобина
editor
В некоторых регионах ожидается дождь.
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.