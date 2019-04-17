Профилактические работы будут проводить с 03.00 до 17.00, сообщает informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 17 апреля АО "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей телерадиовещания, сообщается на сайте компании. Радио- и телеканалы не будут работать с 03:00 до 17:00. "АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит профилактические работы для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводится и модернизация технических средств. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении "Казтелерадио". Отключения, согласно графику профилактических работ, в 2019 году запланированы на 17 апреля, 17 июля и 16 октября. АО "Казтелерадио" – национальный оператор телерадиовещания Казахстана, осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов.