В Уральске 48,9 миллиона тенге выделили на борьбу с гнусом. Стр. 3 График дачных маршрутов. Стр. 2 Что за масляные пятна появились в затоне Чапаева? Стр. 31 25 апреля на Чаган спустят новый катер "Нур-Султан". Стр. 30 Продавцы-легалы пожаловались на торговцев стихийных рынков в Уральске. Стр. 30 Четверых жителей Аксая приговорили к длительному заключению за жесткое убийства. Стр. 6 Иностранец пытался перевезти в Россию рога сайги на 200 млн тенге. Стр. 6 Уральская школьница стала обладательницей 11 грантов США и Гонконга. Стр. 8 Рецепты вкуснейших блюд с шампиньонами. Стр. 25