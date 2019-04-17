Знаете ли вы, состав своей зубной пасты? Натуральная она или нет? Есть ли лечебные свойства? Никто не знает точно, даже если прочитает на коробке, ничего не поймет. Однако есть простой способ узнать, какую пасту нужно вам купить, и будет ли от этого польза. И рассматривать нужно не список ингредиентов. Самое главное цвет квадратика, на шве внизу тюбика. Запомните, что означает каждый из них: Квадрат черного цвета — натуральные компоненты отсутствуют полностью синтетика. Квадрат красного цвета — в натуральных компонентах есть искусственная добавка. Квадрат синего цвета — в составе есть лечебные ингредиенты натурального происхождения. Квадрат зеленого цвета — 100% натуральный продукт. Теперь выбрать пасту будет легко и просто. Просто посмотрите на цвет квадратика. Берегите себя и своих близких! Читайте как пряность избавит от болезней или как вкусно есть и похудеть, и много интересного на нашем сайте.