По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +10, ночью -2. В Атырау ожидается дождь с грозой, днем 10 градуса тепла, ночью до 8 градусов тепла. В Актобе будет солнечно, днем 10 градусов выше нуля, ночью -2. В Актау 18 градусов тепла днем и +12 ночью.