Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 апреля в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошла встреча представителей агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с преподавательским составом учебного заведения. Выяснилось, что в апреле 2019 года среди студентов университета было проведено анкетирование на выявление коррупционных рисков. – В опросе участвовали 96 студентов. На вопрос о наиболее коррумпированной сфере большинство респондентов ответили, что это сфера образования, судебная система, здравоохранение и правоохранительные органы. Так, по итогам анкетирования 7,3% опрошенных заявили, что давали взятки в размере от 5 до 200 тысяч тенге, - сообщил руководитель управления департамента агентства по делам государственной службы Биржан Хайруллин. По словам руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болата Исакова, такое количество является тревожным сигналом. – Если в ЗКАТУ имени Жангир хана обучаются пять тысяч студентов, то 350 учащихся могли давать взятки. Это очень высокий риск. Тем более когда называются конкретные цифры. Это заставляет нас задуматься о многом. 36,3% студентов считают, что сама система вуза построена на коррупции. 6% студентов отмечают, что инициаторами являются именно преподаватели. Нам есть над чем работать и с кем работать, - возмутился Болат Исаков. Выяснилось, что на базе университета проводятся мероприятия для выявления и предотвращения коррупционных рисков. – На базе нашего университета в ноябре 2018 года был создан фронт-офис "Саналы урпак", в котором проводятся конференции, тренинги, семинары, круглые столы, беседы не только со студентами, но и с кураторами. Наша цель - через сознание студентов добиться искоренения коррупции. С 2015 года у нас преподается предмет основы антикоррупционной культуры, - рассказала старший преподаватель центра "Рухани жангыру" Айжан Жакупова.