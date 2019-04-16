16 апреля в здании областного краеведческого музея состоялось торжественное открытие выставки Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. По словам заведующего историко-этнографическим музеем высшего учебного заведения Нуржана Толепова, вниманию жителей региона будут предоставлены научные-исследования, разработки, проекты, спортивные достижения, фотографии знаменитых выпускников, будут демонтироваться видеоролики о работе университета. – В рамках Года молодежи университетами совместно с краеведческим музеем был разработан проект "Музейстар - 2019". Музей предоставляет вузам площадку, где мы можем показать свои экспозиции, при этом охватить историю и современную жизнь университета. Каждый вуз в течение года будет организовывать выставки. Первыми свой показ организовал ЗКГУ имени М.Утемисова. С 17 апреля по 17 мая вниманию жителей области будет представлена выставка ЗКАТУ имени Жангир хана. Главное отличие нашего показа это то, что любой желающий в течение месяца может посетить выставку совершенно бесплатно. Наши факультеты и кафедры будут организовывать встречи с абитуриентами и со студентами, а также с их родителями, - рассказал Нуржан Толепов. Стоит отметить, что на выставке представлено около 270 экспонатов. – Все эти экспонаты являются собственностью высшего учебного заведения, которые были выставлены в музее университета. Здесь посетители могут ознакомиться с историей наших крупных вузов, с их научными достижениями. Данная выставка разбита на группы по факультетам. Гордостью университета является то, что мы выращиваем рыбу осетровых пород с помощью новых технологий, - рассказала специалист отдела экспозиции и оснащения музея ЗКАТУ имени Жангир хана Талшын Анатаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.