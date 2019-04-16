В строевом смотре, который прошел в связи с переходом на летнюю форму одежды, были задействованы более 700 сотрудников департамента полиции ЗКО. – Сегодня, согласно приказу министра, департамент полиции ЗКО проводит строевой смотр по переходу на летний вариант формы одежды. Кроме одежды будет проверено наличие служебных удостоверений, хозпакетов и жетонов. Такая работа проводится регулярно. Форма выдается на два года. После смотра 19 молодых сотрудников полиции примут присягу, - сообщил командир батальона ДПП УП города Уральск Берик Мулдашев. Стоит отметить, что в ЗКО насчитываются более двух тысяч сотрудников полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.