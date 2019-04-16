Большую часть жизни водители-дальнобойщики проводят в пути. Это выбор для тех, кто любит путешествовать, и при этом хорошо зарабатывать.Для того, чтобы такой труд не превратился в изматывающую каторгу, лучше создать комфортные условия для отдыха на рабочем месте.Дальнобойщики США знают толк в комфорте и их машины обустроены лучше, квартир многих из нас. Многие тягачи имеют просторное бытовое помещение, в котором есть не только спальное место, но и туалет с душем и даже небольшая кухня. Не удивительно, что многие американские дальнобойщики не имеют своего постоянного жилья, а дом покупают, когда уходят с этой работы или выходя на пенсию. Давайте заглянем внутрь и увидим, как при желании можно переоборудовать свое рабочее место.