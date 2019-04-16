Как рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев, на проведение профилактической дезинсекции на территории Уральска было выделено из республиканского бюджета 48,9 миллиона тенге. - Дезинсекция будет проводиться в два этапа, первый - это противоличиночные обработки и второй - обработка по борьбе с гнусом. По результатам проведенных государственных закупок поставщиком определен ТОО "Магтоксин", заключен договор о государственных закупках на сумму 47,6 миллиона тенге. Работы по первому этапу по наземным обработкам от гнуса, то есть противоличиночные обработки ранцевыми опрыскивателями с применением препарата биологического ларвицида "Бактицид" в пригородной зоне города Уральске и при наличии энтомологических показаний в поселке Серябряково, Круглоозерное, Коминтерн и Желаево, территории городского парка культуры и отдыха на площади - 800 га планируется начать в конце апреля, - пояснил Кайрат Мухамбеткалиев. Со слов Кайрата Мухамбеткалиева, работы второго этапа запланированы на начало мая этого года. - Работы по наземной обработке от гнуса, малярийных комаров будут проводиться поставщиком в пригородной зоне города Уральска и при наличии энтомологических показаний в поселке Серябряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево на площади 6500 га, в том числе и в парковой зоне: территория парка культуры и отдыха, Ханская роща, Перевалочная роща, территория дачных обществ, - добавил Кайрат Мухамбеткалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.