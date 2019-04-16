Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в области 17 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. - В Уральске ожидается ветер северо-восточный 17 м/с, - сообщили в ДЧС ЗКО.