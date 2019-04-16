Авария произошла по улице Жангир хана, напротив кафе "Жайық" . Столкнулись 5 авто марки "Мерседес" , "Газель", "Ниссан", "Лада Веста" и "ВАЗ-2115". По словам очевидцев, за рулём автомобиля марки "Мерседес" была женщина, её забрала карета скорой помощи. - Это Мерседес протаранил все автомобили, припаркованые вдоль дороги. Как произошло ДТП - никто не видел, все водители находились на поминках в кафе, - рассказали очевидцы. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в ДТП пострадал 19-летняя девушка. - Вызов на пульт скорой помощи поступил в 12.06, в 12.11 скорая была на месте. Пострадавшая доставлена в Областную многопрофильную больницу с ушибом коленного сустава, - пояснили в облздраве. - После осмотра она была отправлена на амбулаторное лечение. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.